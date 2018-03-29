Украина запускает модернизированный поезд по маршруту Кишинев-Одесса

Акционерная госкомпания ”Укрзализныця” с 30 марта запустит модернизированный поезд с сидячими местами № 642/641 по маршруту Кишинев (Молдова) – Одесса.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. главы госкомпании Евгения Кравцова.

”Уже завтра, 30 марта, в Одессе встречаем модернизированный дизель-поезд, который прибудет из столицы Молдовы. Теперь добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа. Благодаря договоренностям с пограничниками экономится время прохождения границы - по сравнению с предыдущим расписанием поезд ускорен на полчаса. Пассажиры получат лучший сервис и демократичные цены на билеты. Надеемся, что пассажиропоток на маршруте возрастет”, - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, курсирование поезда Кишинев - Одесса будет способствовать развитию туристического потенциала Одессы и курортов региона.

В пресс-службе отметили, что железнодорожники прорабатывают идею продления этого маршрута в летний период до Белгород-Днестровского через залив и вариант двух пар этого поезда ежедневно во время курортного сезона.

Согласно графику движения, прибытие поезда № 642/641 Кишинев - Одесса в Одессу в 10:46, а отправление из Одессы в Кишинев - в 18:45.

Также на странице Кравцова в Facebook отмечается, что стоимость билета для третьего класса составит 256 грн, а первого класса 281 грн. При этом цена билета на 30 марта будет снижена на 28-30%.

Справка. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.