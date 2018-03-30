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На Львовщине сотрудника ГФС задержали на крупной взятке

На Львовщине сотрудника ГФС задержали на крупной взятке
00:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: lviv.gp.gov.ua

Новости Украины: Задержанному на получении взятки фискалу правоохранители сообщили о подозрении во Львовской области.

Начальника Радеховского отделения Червоноградской объединенной государственной налоговой инспекции во Львовской области задержали при получении взятки в сумме $400, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Чиновник вымогал от местного жителя указанную сумму за предоставление данных из реестра плательщиков НДС, конфиденциальной информации о деятельности других субъектов предпринимательской деятельности, а также за несоздание преград в ведении бизнеса.

Задержание проводили сотрудники управления внутренней безопасности главного управления ГФС Украины во Львовской области и прокуратуры.

Задержанному выдвинули подозрение в правонарушении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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Новости Украины, Взятка, Коррупция, Львовская область, Сотрудник ГФС.
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