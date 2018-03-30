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СММ ОБСЕ планирует открыть в ОРДО новые патрульные базы

СММ ОБСЕ
10:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о планах открыть новые передовые патрульные базы на территории ДНР, возле границы с Россией.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе вблизи участков границы с Россией, заявил на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", - сказал он.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек

А.Хуг добавил, что по поводу этих двух населенных пунктов СММ ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.

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Новости Украины, Александр Хуг, ДНР, Открытие, Передовые патрульные базы, СММ ОБСЕ.
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