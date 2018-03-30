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Киберполиция задержала хакера, продававшего вирусы за криптовалюту

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Киберполиция задержала хакера, продававшего вирусы за криптовалюту
13:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: 22-летний уроженец Черкасской области распространял вредное программное обеспечение через хакерские форумы.

Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили 22-летнего хакера, который за криптовалюту предоставлял в пользование созданные им самим вирусы.

Об этом сказано на их странице в Facebook. 

"Вредное программное обеспечение предназначалось для поиска уязвимостей на веб-сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных разнообразных веб-приложений. Для анонимизации своих действий злоумышленник использовал веб-ресурсы РФ и осуществлял управление вирусом с использованием отдаленного RDP-протокола… Хакер в сети называл себя "AntonShesar" и "Сatona". Он занимался созданием и сбытом вредного программного обеспечения, которое предназначено для вмешательства в работу серверного оборудования с дальнейшим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся", - говорится в сообщении.

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22-летний уроженец Черкасской области на разнообразных хакерских форумах предлагал свои услуги по предоставлению в аренду вредного программного обеспечения, размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на российском веб-ресурсе, а управление вирусом осуществлялось с использованием отдаленного RDP-протокола.

Полицейские провели одновременно три санкционированных обыска на территории Черкасской и Киевской областей, по их результатам изъяли компьютерную технику, с которой осуществлялось отдаленное управление веб-ресурсом и вредным программным обеспечением. Также по месту жительства хакера были обнаружены данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление веб-сервером с размещенных на них вирусов. Также были обнаружены файлы с информацией относительно более чем 5 тысяч скомпрометированных учетных записей.

На дополнительных носителях информации обнаружена информация о еще 10 тысячах учетных записей электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Ведется досудебное расследование в пределах начатого уголовного производства по ст.361 (несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Киберполиция, Киев, Хакер, Черкассы.
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