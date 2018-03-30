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Хуг: Количество обстрелов на Донбассе уменьшается

Александр Хуг
15:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Хуг отметил, что после подтверждения приверженности прекращению огня 5 марта, на востоке Украины наблюдается улучшение ситуации с безопасностью.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что объявление о полном прекращении огня на Донбассе с 30 марта является еще одной возможностью для достижения режима полного прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.

"Сегодня ночью, после полуночи, вступило в силу очередное возобновление обязательство по соблюдению режима прекращения огня. Это еще одна возможность для сторон поработать над достижением всеобъемлющего и стабильного прекращения огня, еще раз поставив во главу угла интересы гражданского населения, а не военную логику", - сказал он во время брифинга по Skype в пятницу в Украинском кризисном медиа-центре.

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"На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала более 4800 нарушения режима прекращения огня. Никто не может утверждать, что это нормально. Тем не менее, 4800 нарушений режима прекращения огня – это существенное улучшение ситуации, чем было до возобновления обязательств (по соблюдению режима прекращения огня – Ред.), когда миссия фиксировала более 7 тыс. нарушений", - указал он.

По его мнению, такая ситуация свидетельствует о способности сторон конфликта на Донбассе снизить уровень насилия. "А если стороны решат положить конец насилию, то оно прекратится", - убежден А.Хуг.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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Новости Украины, Александр Хуг, Донбасс, ОБСЕ, прекращение огня.
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