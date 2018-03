Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что необходимо усиливать санкции против России, чтобы вынудить поддерживаемых ею боевиков придерживаться режима прекращения огня на Донбассе. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Never trust aggressor. Another "ceasefire"...57 attacks, 3 UA WIA by Ru&proxies in Donbas. Enhanced sanctions needed pic.twitter.com/9WVjoB0yzK

