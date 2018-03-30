Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что необходимо усиливать санкции против России, чтобы вынудить поддерживаемых ею боевиков придерживаться режима прекращения огня на Донбассе. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Never trust aggressor. Another "ceasefire"...57 attacks, 3 UA WIA by Ru&proxies in Donbas. Enhanced sanctions needed pic.twitter.com/9WVjoB0yzK — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 30 марта 2018 г.

"Никогда не доверяйте агрессору. Очередное "прекращение огня"... 57 обстрелов, трое украинских военнослужащих ранены российскими оккупантами и боевиками, которые ими поддерживаются на Донбассе. Необходимо усиливать санкции", - написала Беца.

С полночи пятницы, 30 марта, в зоне боевых действий на Донбассе начал действовать режим прекращения огня на период Пасхальных праздников - так называемое Пасхальное перемирие, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске.

Как сообщил штаб АТО, за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск произвели 57 обстрелов позиций наших защитников. Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранение, еще один - боевое травмирование.