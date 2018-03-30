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Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций

МИД Украины
11:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство иностранных дел Украины выступает за усиление санкций против России из-за нарушения боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что необходимо усиливать санкции против России, чтобы вынудить поддерживаемых ею боевиков придерживаться режима прекращения огня на Донбассе. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Никогда не доверяйте агрессору. Очередное "прекращение огня"... 57 обстрелов, трое украинских военнослужащих ранены российскими оккупантами и боевиками, которые ими поддерживаются на Донбассе. Необходимо усиливать санкции", - написала Беца.

С полночи пятницы, 30 марта, в зоне боевых действий на Донбассе начал действовать режим прекращения огня на период Пасхальных праздников - так называемое Пасхальное перемирие, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске.

"Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины

Как сообщил штаб АТО, за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск произвели 57 обстрелов позиций наших защитников. Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранение, еще один - боевое травмирование.

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Новости Украины, Донбасс, МИД Украины, Нарушение режима прекращения огня, Пасхальное перемирие, Усиление санкций против РФ.
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