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В Одессе посреди улицы образовалась яма
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15:24 Сегодня Телеграф
Фото: Думская
Новости Украины: Специалисты коммунальных служб выясняют причину образования провала на Дюковской улице, между Дидрихсона и Композитора Нищинского.
В Одессе на Дюковской улице образовался провал из-за прорыва водопроводной или канализационной трубы. В яму угодил легковой автомобиль.
В Одессе на Дюковской улице образовался провал. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет Думская. Отмечается, что утром в яму угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.
По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.
Коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.
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