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В Одессе посреди улицы образовалась яма

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На улице Одессы образовался провал
15:24 Сегодня Телеграф
Фото: Думская

Новости Украины: Специалисты коммунальных служб выясняют причину образования провала на Дюковской улице, между Дидрихсона и Композитора Нищинского.

В Одессе на Дюковской улице образовался провал из-за прорыва водопроводной или канализационной трубы. В яму угодил легковой автомобиль.

В Одессе на Дюковской улице образовался провал. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет Думская. Отмечается, что утром в яму угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.

 

По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.

Коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.

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Новости Украины, Дюковская, Одесса, Происшествие, Яма.
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