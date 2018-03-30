В Одессе посреди улицы образовалась яма

В Одессе на Дюковской улице образовался провал из-за прорыва водопроводной или канализационной трубы. В яму угодил легковой автомобиль.

В Одессе на Дюковской улице образовался провал. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет Думская. Отмечается, что утром в яму угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.

Коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.