В Запорожье пресекли деятельность автоугонщиков

Правоохранители Запорожья задержали шестерых участников преступной группы, которые в течение 2017-2018 годов совершили ряд угонов автомобилей и краж из гаражей на территории области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

"28 марта сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Шевченковского отделения полиции во время расследования уголовных производств, начатых по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, задержали преступную группу в составе шести человек. Ранее неоднократно судимые жители Запорожья 1984, 1979, 1975, 1978, 1988 и 1989 годов рождения задержаны сотрудниками полиции во время совершения преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания преступной группы и проведения одновременных обысков по местам их проживания обнаружено и изъято автомобиль КИА Cerato, набор отмычек, ключей от гаражей, государственные номерные знаки, мобильные телефоны и другое похищенное имущество.

Сейчас установлена причастность подозреваемых к совершению 27 краж и пяти угонов автомобилей в разных районах Запорожья и области.

Правоохранители выясняют, причастны ли фигуранты к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.

В полиции отметили, что один похищенный автомобиль уже возвращен владельцам.