Гражданин Германии на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел попасть в Украину

В сотрудничестве с польскими коллегами пограничники Мостиского отряда задержали немца, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Он хотел осуществить туристическую поездку в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

30 марта представители Пограничной Стражи Польши проинформировали пограничников отдела "Смильныця" Мостиского отряда про не пропуск в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска "Смильныца".

После принятых дополнительных мер по охране государственной границы, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу, – отмечают в Госпогранслужбе.

Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.