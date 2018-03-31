Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2 Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2
Новости: День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев
Новости: Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
Новости: SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану
X

Гражданин Германии на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел попасть в Украину

Пограничники
09:00 Сегодня Телеграф
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Пограничники Мостиского отряда с польскими коллегами задержали гражданина Германии при попытке попасть в Украину вне пункта пропуска.

В сотрудничестве с польскими коллегами пограничники Мостиского отряда задержали немца, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Он хотел осуществить туристическую поездку в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

30 марта представители Пограничной Стражи Польши проинформировали пограничников отдела "Смильныця" Мостиского отряда про не пропуск в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска "Смильныца".

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого, устроевшего стрельбу в Харькове

После принятых дополнительных мер по охране государственной границы, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу, – отмечают в Госпогранслужбе.

Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГПСУ, Гражданин Германии, Задержание, Незаконное пересечение границы, Попытка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Воины 92-й отдельной механизированной бригады получили в подарок грузовик Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелое вооружение оккупантов в Луганске Кличко назвал условие окончания отопительного сезона

Последние новости

ФФУ назвало виновных в техническом поражении сборной Украины U-17 Музей Шевченко приглашает на лекцию о киевских адресах семьи Тарновских Смех да и только: курьезные строительные неудачи, которые вызовут у вас хохот
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
10:03 "Бавария" - "Боруссия" Д: прогноз букмекеров на матч
10:00 В Сирии в результате подрыва на мине погибли военные США и Великобритании
09:54 Docudays UA-2018 назвал победителей
09:50 Самые огромные частные владения, которые похожи на настоящие дворцы (Фото)
09:46 Свитолина потеряет 4-е место в рейтинге WTA
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну" Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну"
Добавить комментарий
0