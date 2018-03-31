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В МинТОТ сообщили, во сколько обойдется разминирование Донбасса

Разминирование
10:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: По предварительным оценкам, чтобы разминировать всю территорию Донбасса необходимо свыше 800 миллионов долларов.

Чтобы разминировать весь Донбасс, может потребоваться более 800 миллионов долларов. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире Радио Свобода.

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади около 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что это примерные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

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По мнению министра, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

"Несколько законопроектов застряли в Верховной Раде. Надо всем органам власти обратить на это больше внимания. Разминирование – это не только обезвреживание мин или остатков боеприпасов. В зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию... Это настолько большой комплекс проблем, на который не обращают внимания. Все говорят о разминировании, а сколько пострадавших, помощь этим людям...", – отметил Вадим Черныш.

Эксперты в эфире Радио Свобода оценивали срок разминирование Донбасса в 40 лет, а стоимость в миллиарды долларов. По их оценкам, заминировано около семи тысяч квадратных километров.

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Новости Украины, Донбасс, МинТОТ, Разминирование территории.
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