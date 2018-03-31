Карта АТО: Боевики игнорируют "пасхальное перемирие"

Несмотря на Минские договоренности о прекращении огня на период Пасхальных праздников, боевики сознательно нарушают режим тишины. Всего на линии разграничения зафиксированы 32 вражеских обстрела. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"На линии столкновения фиксируется полное игнорирование боевиками российско-оккупационных войск объявленного в полночь 30 марта режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников. В целом за прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела укреплений ВСУ со стороны российско-оккупационных войск. Из них 28 определены как прицельные ", - сказал Гуцуляк.

Так на Луганском направлении было осуществлено три прицельные обстрела позиций ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Катериновки и дважды возле Луганского.

На Донецком направлении зафиксированы 29 вражеских обстрелов, из которых 25 определены как прицельные. В районе Авдеевки и Опытного велись провокационные обстрелы со стрелкового оружия по позицях ВСУ.

В районе Водяного зафиксированы обстрелы украинских опорных пунктов из зенитной установки ЗУ 232, поблизости Павлополя и Лебединского вели огонь вражеские снайпера.

Пресс-секретарь напомнил, что договоренность о возобновлении режима тишины на всей линии столкновения достигнута Трехсторонней контактной группой 26 марта.