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Мужчину с гранатой и пистолетом задержали в Киеве

Пистолет Макарова
15:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: При задержании нетрезвого мужчины наряд полиции обнаружил у него в карманах боевую гранату и травматический пистолет.

В Днепровском районе Киева задержали мужчину в нетрезвом состоянии, у которого обнаружили гранату и травматический пистолет со "сбитыми" номерами.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, накануне вечером наряд полка полиции особого назначения получили вызов о том, что на бульваре Перова возле автомобиля BMW находится пьяный мужчина и цепляется к прохожим. При осмотре в его карманах обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, и травматический пистолет со "сбитыми" номерами. Согласно предварительному заключению экспертов, граната является боевой, но все предметы отправили на исследование.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он - житель Киевской области, 1978 года рождения. Уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Новости Украины, Граната, Задержание, Киев, Пистолет, Полиция.
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