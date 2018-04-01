В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр

Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2017-2018 гг. проконвертировал более 215 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя ДФС Сергей Билан в Facebook.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, что служили фигурантам вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

В течение 2017–2018 годов фигуранты проконвертировали свыше 215 млн грн.

По результатам 9 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъяты 33 тыс. долл., 1 млн 179 тыс. грн (в гривневом эквиваленте более 2 млн грн), 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.

Кроме того, наложен арест на средства в сумме более 2 млн грн, находящиеся на банковских счетах фиктивных предприятий.