https://telegraf.com.ua/files/2018/04/29597838_525707891156302_181414501542679016_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3988321-vo-lvove-zadyimil-tramvay.html
Во Львове задымил трамвай
Новости Украины: ГСЧС сообщает, что очагов открытого огня не было, но создалось сильное задымление.
Сегодня во Львове, возле железнодорожного вокзала загорелся трамвай. Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области. В пресс-службе ГСЧС рассказали, что было задымление, но очагов огня не было.
В момент возгорания в середине трамвая не было пассажиров.В результате инцидента никто не пострадал.
Telegraf.com.ua