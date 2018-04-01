Во Львове задымил трамвай

Сегодня во Львове, возле железнодорожного вокзала загорелся трамвай. Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области. В пресс-службе ГСЧС рассказали, что было задымление, но очагов огня не было.

В момент возгорания в середине трамвая не было пассажиров.В результате инцидента никто не пострадал.