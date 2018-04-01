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Во Львове задымил трамвай

Львовский трамвай
18:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: ГСЧС сообщает, что очагов открытого огня не было, но создалось сильное задымление.

Сегодня во Львове, возле железнодорожного вокзала загорелся трамвай. Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области. В пресс-службе ГСЧС рассказали, что было задымление, но очагов огня не было.

В момент возгорания в середине трамвая не было пассажиров.В результате инцидента никто не пострадал.

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Новости Украины, Горение, ГСЧС, Задымление, Львов, Трамвай.
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