Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: "Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ Оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
Новости: Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный
Новости: День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга
X

"Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ

ОБСЕ
20:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В течение "Пасхального перемирия" оккупанты трижды осуществляли обстрел беспилотников миссии ОБСЕ .

В течение трех дней Пасхального перемирия российско-оккупационные войска трижды осуществляли обстрел беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Украинская сторона СЦКК информирует, что главари оккупационных администраций РФ третьи сутки подряд нарушают Пасхальное перемирие, активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины и беспилотникам СММ ОБСЕ.

"Согласно информации наблюдателей Миссии, в течение трех последних дней, во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения во временно неподконтрольных правительству Украины районах, боевики российско-оккупационных войск трижды обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в СЦКК, неподалёку от населенного пункта Минусинск, где боевики устроили своеобразный "полигон", беспилотник СММ ОБСЕ был сбит.

Во всех этих случаях представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения.

В то же время, отмечает украинская сторона СЦКК, наблюдателям Миссии удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе 10 единиц БМП, а также мероприятия подготовки подразделений российско-оккупационных войск.

Украинская сторона СЦКК констатирует, что «эти случаи являются очередным подтверждением того, что главари оккупационных администраций РФ продолжают препятствовать работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины, и продолжают скрыто сосредоточивать технику и вооружение в нарушение Минских договоренностей».

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года на период Пасхальных праздников.

Однако оккупанты продолжают нарушать перемирие, только сегодня они осуществили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, ОБСЕ, Обстрел беспилотников.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ДТП на Закарпатье: есть пострадавшие и погибший В метро Киева у мужчины изъяли патроны к автоматическому оружию В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр

Последние новости

ГСЧС выпустила рекомендации для родителей и детей Смех до слез: прикольные розыгрыши к 1 апреля Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне
Сегодня читают
01 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Поветкин - Прайс: полное видео боя
05 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости сегодня
21:43 Акции Tesla резко обвалились после трагической аварии
21:40 В Одессе отметили "Юморину-2018"
21:34 Российский консул требует допуска к экипажу "Норда"
21:32 Переговоры о бое Джошуа и Уайлдера начнутся на следующей неделе
21:29 Вы будете смеяться: забавные снимки с идеальным ракурсом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги
Добавить комментарий
0