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"Юморина" в Одессе прошла без нарушений общественного порядка

Полиция
22:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начальник облполиции рассказал, как прошла "Юморина" в Одессе.

Традиционная первоапрельская "Юморина" в Одессе прошла без нарушений общественного порядка, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его данным, в мероприятии приняли участие более 50 тыс. человек.

При этом единственным серьезным происшествием стало падение части фасада на голову проходящему мужчине на углу улиц Дерибасовская и Преображенская.

"Пострадавший мужчина потерял сознание, гвардейцы оперативно оказали ему медпомощь и вызвали скорую", - отметил Д. Головин.

Других происшествий, связанных с празднованием, не было.

Как сообщалось, основной площадкой "Юморины-2018" стала сцена на углу улиц Пушкинской и Ланжероновской. Там выступили музыкальные группы "Большая пятница в Одессе", "Premier Project", "Mountain Breeze", студия "Квартал 95", певец Аlekseev и Verka serduchka & band.

Как сообщалось, в 2017 году оргкомитет "Юморины" впервые за долгое время принял решение изменить формат фестиваля и его айдентику. Вместо улыбающегося морячка со спасательным кругом, разработанного еще в 1972 году, оргкомитет предложил новый символ – утку "Таки-Дак" (Taki Duck), которая является отсылкой к одесскому выражению "таки да".

Первая Юморина была проведена в Одессе в 1972 году, когда Одесская команда КВН после закрытия одноименной передачи придумала одесский фестиваль смеха Юморину.

Слово "Юморина" первым произнес Олег Сташкевич, а эмблему фестиваля - "Морячка" предложил Аркадий Цыкун.

В 1976 году "Юморину" запретили. Празднование возродилось лишь через 10 лет.

С начала 2000-х праздник превратился в общегородские гуляния с выступлениями уличных театров, множеством выставок, карнавальным шествием. С 2009 года возникла традиция объявлять в этот день общегородской выходной.

В 2014 году Одесский горсовет из-за событий в Украине впервые за много лет отказался от официального празднования "Юморины". Скромным был фестиваль и в 2015 году.

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Новости Украины, Дмитрий Головин, Одесса, Полиция, Юморина.
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