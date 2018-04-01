Тающий снег затопил дорогу Полтава-Киев

Из-за таяния снежного покрова вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть.

“Это дорога Полтава-Киев. На полях был снег. Он растаял. Теперь на полях озера. Иногда эти озера переполняют рвы у трассы в низинах. И поэтому должны разлив, причем в том месте, а это где-то 170-180 км в Киев”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “в темноте можно не увидеть не сориентироваться и получить гидроудар как минимум, кроме того, что от соприкосновения с водой машину просто может бросить в любую сторону”.