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Тающий снег затопил дорогу Полтава-Киев

Тающий снег затопил дорогу Полтава-Киев
23:14 Вс, 1 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Водителям, едущим по трассе Полтава-Киев следует быть очень внимательными.

Из-за таяния снежного покрова вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть.

“Это дорога Полтава-Киев. На полях был снег. Он растаял. Теперь на полях озера. Иногда эти озера переполняют рвы у трассы в низинах. И поэтому должны разлив, причем в том месте, а это где-то 170-180 км в Киев”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “в темноте можно не увидеть не сориентироваться и получить гидроудар как минимум, кроме того, что от соприкосновения с водой машину просто может бросить в любую сторону”.

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Новости Украины, Дорога, Киев - Полтава, Потоп, Снег, Трасса.
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