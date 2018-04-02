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Суд в Херсоне арестовал крымское судно "Норд", капитану объявили подозрение

Суд
17:02 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: Херсонский городской суд наложил арест на судно "Норд" и запретил им распоряжаться и пользоваться в любой способ.

Херсонским городским судом Херсонской области удовлетворено, согласованное прокурором Автономной Республики Крым, ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины в АРК о наложении ареста на судно "Норд". Об этом сообщают в понедельник, 2 апреля, в Генпрокуратуре.

"Решением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжения и пользования им в любой способ", - говорится в сообщении.

Также гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Лица, которые нарушают украинское законодательство, совершая незаконные заходы и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности. Уверен, этот факт станет предупреждением для других капитанов и судовладельцев", - прокомментировал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Как сообщалось, 25 марта в Азовском море задержали судно с аннексированного Крыма под флагом РФ.

На борту "Норда", который остановили за 15 миль от Обиточной косы, было 10 членов экипажа.

Российский консул требует допуска к экипажу "Норда"

Задержанное судно отвезли в порт Бердянска для дальнейших проверок. На корабле обнаружили трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

В МИД РФ заявили, что считают задержание российского судна попыткой отомстить жителям аннексированного Крыма за их выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. РФ требует от Украины немедленно освободить членов экипажа задержанного в Азовском море российского рыболовецкого судна и возвратить корабль законному владельцу.

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Новости Украины, Арест, Запрет, Пользование, Распоряжение, Судно "Норд", Херсонский городской суд.
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