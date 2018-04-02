Под Николаевом застрелился солдат

В Николаевской области в воскресенье, 1 апреля, застрелился военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"Факт гибели военнослужащего подтверждаем. Сейчас этим вопросом занимается военная прокуратура", - сообщила по пресс-секретарь областного управления Нацполиции.

Как пишут местные СМИ, чрезвычайное происшествие случилось в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцируется в с. Галициново под Николаевом. Сообщается, что военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Отмечается, что солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74. Военнослужащему был 21 год, он житель с. Галициново.