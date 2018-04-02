Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве
Новости: Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым
X

В Винницкой области женщина выбросила в мусорник собственного ребенка

Место происшествия
19:48 Сегодня Телеграф
Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины: Полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, которого нашли на помойке.

В Винницкой области женщина выбросила собственного ребенка в мусорный бак. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"31 марта поступило сообщение о том, что на одной из улиц Хмельника в мусорном баке обнаружен труп новорожденного ребенка. Предварительная причина смерти ребенка - механическая асфиксия (кислородное голодание организма)", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.

В Ивано-Франковской области мать молотком убила семилетнюю дочь

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное следствие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Винницкая область, Полиция, Происшествие, Умышленное убийство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Под Николаевом застрелился солдат В КГГА рассказали, сколько врачей готовы к подписанию деклараций Из Одесского университета эвакуировали 700 человек

Последние новости

Сын Моуринью оказался в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед" "Хаббл" сделал снимок "космического глаза" Морозов: "Динамо" должен тренировать специалист уровня Лобановского или Луческу
Сегодня читают
01 Инструкция по выбору семейного врача
02 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
Новости сегодня
20:48 Названы продукты, которые негативно влияют на кожу
20:45 Президент WBC: Не думаю, что бой Головкин - Альварес состоится
20:43 Дамаск объявил об уходе последних повстанцев из Восточной Гуты
20:32 Завораживающие снимки Дубая, самого безумного города на планете (Фото)
20:29 В Украине введен запрет на вылов рыбы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света
Новости: Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей
Добавить комментарий
0