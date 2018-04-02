В Винницкой области женщина выбросила в мусорник собственного ребенка

В Винницкой области женщина выбросила собственного ребенка в мусорный бак. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"31 марта поступило сообщение о том, что на одной из улиц Хмельника в мусорном баке обнаружен труп новорожденного ребенка. Предварительная причина смерти ребенка - механическая асфиксия (кислородное голодание организма)", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность матери.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное следствие.