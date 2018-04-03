Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

В Киеве неизвестные устроили стрельбу

Полиция
09:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ходе инцидента злоумышленники побили иностранца 1988 года, которого с побоями с места происшествия забрала "скорая".

В Печерском районе Киева злоумышленники устроили стрельбу и побили иностранца, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", в котором нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля", – говорится в сообщении.

Оккупанты 20 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В ведомстве сообщили, что при осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Драка, Иностранец, Киев, Печерский район, Полиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Киев не контролирует более 400 км границы с РФ Медреформа: Львов отложил старт первого этапа Пропавший на Донбассе военный погиб

Последние новости

Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария" ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера Алина Гросу выпустила новый чувствительный клип (Видео)
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
05 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
Новости сегодня
09:27 В Ровно изъяли около 55 кг янтаря-сырца
09:27 Маникюр 2018: неотразимые идеи весеннего дизайна для квадратной формы ногтей (Фото)
09:18 "Манчестер Юнайтед" отправится к Ибрагимовичу в гости
09:17 В Испании слоны попали в ДТП: один погиб
09:13 Врачи назвали суточную норму кофе, которая не вредит организму
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Добавить комментарий
0