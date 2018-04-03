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Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась

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Паводок в Украине
09:59 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В период оттепели жители многих регионов Украины страдают от подтопления приусадебных участков, подвальных помещений и, нередко целых сел.

От Ахтырки Сумской области, где вчера затопило часть города и автодороги, отошла вода, ситуация нормализовалась. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь управления ГосЧС в области Олег Стрелка.

"В течение минувших суток наши сотрудники целый день работали для того, чтобы оказывать помощь жителям Ахтырки, которых подтопило. Вчера было подтоплено 11 улиц, уровень воды составлял 40-80 см. В течение дня вода уходила", - отметил спикер.

По состоянию на 6:00 3 апреля в Ахтырке по-прежнему подтоплены 4 дома:

"Если у нас по состоянию на 2 апреля было подтоплено 25 домов, то уже на сегодня на 6:00, согласно оперативным данным, подтопленными остаются еще 4 дома. На плавсредствах наши сотрудники на протяжении всего дня обследовали эти дома, правоохранители охраняли территорию, чтобы не было мародерства. За весь день нам удалось эвакуировать 65 человек, из них 15 мы доставили в отели, остальные находятся у своих родственников", - добавил Стрелка.

Также в ГосЧС сообщили, что сейчас вода полностью отошла от Ахтырки, ситуация нормализовалась:

"На данный момент вода полностью отошла от города. Ситуация нормализовалась. За эту ночь ни одного вызова в нашу службу по оказанию помощи не поступало. По данным "Укргидрометцентра" и органов местной власти, прогнозов, что в этом году подобная ситуация повторится, нет", - добавил спикер.

Отметим, что вчера часть города Ахтырка Сумской области затопило из-за весеннего наводнения, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции.

Виктория Рубан, пресс-секретарь управления ГосЧС в Киевской области,  сообщила о том, что проблема подтопления в области актуальна, но угрозы большого затопления нет:

"Проблема подтопления в Киевской области очень актуальна. Нашим работникам более 70 раз пришлось выезжать на откачку воды, это частные дворы, низинные участки дорог. Угрозы большого затопления нет. Но проблематика Киевской области именно в подтоплении отдельных участков. Большой воды на территории Киевской области не будет", - отметили в ГосЧС.

Также Рубан отметила, что вчера в результате неблагоприятных погодных условий в Киевской области 62 населенных пункта частично остались без света, через некоторое время электроснабжение было восстановлено:

"Вчера в результате неблагоприятных погодных условий в Киевской области 62 населенных пункта частично остались без света. Это было связано с тем, что были частично отключены ЛЭП, но вчера весь день работали энергетики. Наиболее поражены были Бородянский и Полесский районы и частично Ирпенская зона, небольшие отключения были в самом Ирпене, в Буче, но к вечеру электроснабжение было восстановлено. С ночи на всей Киевской области электроснабжение восстановлено", - отметили в пресс-службе.

Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света

Напомним, что вчера в результате интенсивного таяния снега в Полтавской области произошло подтопление домохозяйств и проездов.

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Новости Украины, ГСЧС, Наводнение, Оттепель, Паводок.
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