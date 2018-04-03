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Горсовет Херсона завершил отопительный сезон
Новости Украины: Херсонский городской совет объявил окончание отопительного сезона в городе.
В Херсоне с сегодняшнего дня, 3 апреля, завершается отопительный сезон.
Как сообщает Управление общественных связей Херсонского городского совета, отопительный период завершается для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилого фонда, предприятий и организаций.
Отмечается, что отопление в медицинские учреждения города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных.
В горсовете добавили, что для жильцов домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, срок окончания отопительного периода - 30 апреля.
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