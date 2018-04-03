Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Холодницкий отказался участвовать в следствии Холодницкий отказался участвовать в следствии
Новости: Рада одобрила пенсии курсантам МВД, потерявшим кормильца Рада одобрила пенсии курсантам МВД, потерявшим кормильца
Новости: Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник
Новости: Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине
X

Горсовет Херсона завершил отопительный сезон

Отопление
12:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Херсонский городской совет объявил окончание отопительного сезона в городе.

В Херсоне с сегодняшнего дня, 3 апреля, завершается отопительный сезон.

Как сообщает Управление общественных связей Херсонского городского совета, отопительный период завершается для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилого фонда, предприятий и организаций.

Отмечается, что отопление в медицинские учреждения города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных.

В горсовете добавили, что для жильцов домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, срок окончания отопительного периода - 30 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Горсовет Херсона, Отопительный сезон, Отопление, Украина, Херсон, Херсонский горсовет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Авария коллектора в Лозовой: в горсовете ищут деньги на ремонт Оккупанты 20 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе Частный сектор Днепра оказался под водой из-за оттепели

Последние новости

Уморительные кадры из жизни людей, считающих себя просто гениями креатива СМИ: дочь Скрипаля получала доступ к "секретному банковскому счету" "Тоттенхэм" хочет удержать Почеттино зарплатой в 8,5 млн фунтов
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
03 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
04 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
05 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
Новости сегодня
12:39 Удивительные ретро-снимки о жизни в прошлой эпохе (Фото)
12:38 Прогноз погоды на 4 апреля в Украине: продолжится потепление
12:38 Смешной котик с поджатой лапкой стал звездой фотошоп баттла
12:29 Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций
12:22 Диетологи выяснили, что борщ помогает похудеть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Во Франции началась общенациональная забастовка Во Франции началась общенациональная забастовка
Новости: В Украине резко потеплеет В Украине резко потеплеет
Новости: Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась Паводок в Украине: ситуация в затопленных районах
Новости: Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Научные парадоксы, которые не укладываются в голове
Добавить комментарий
0