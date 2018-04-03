Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная
Новости: В Украине завершается отопительный сезон В Украине завершается отопительный сезон
Новости: Днепропетровщина выделила 1 млрд грн на ремонт дорог Днепропетровщина выделила 1 млрд грн на ремонт дорог
Новости: Музыкальные композиции украинского ди-джея вошли в список лучших в мире (Видео) Музыкальные композиции украинского ди-джея вошли в список лучших в мире (Видео)
X

Днепропетровщина выделила 1 млрд грн на ремонт дорог

Ремонт дорог
20:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Дороги ремонтируют комплексно, обращая особое внимание на качество, приоритет сохраняется за малыми городами.

Из бюджета Днепропетровской области в 2018 году на ремонт коммунальных дорог выделяется около 1 млрд грн, что почти на 300 млн грн больше, чем в 2017 году, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

В Украине начался сезон ремонта дорог

"Одна из задач, поставленных президентом Украины Петром Порошенко, – капитальный ремонт автодорог. Днепропетровщина удерживает лидерство по темпам строительства дорог в стране. За три последних года восстановили около 500 коммунальных дорог. Ремонтируем их комплексно- от укладки асфальта до разметки. Особое внимание уделяем малым городам и отдаленным селам: во многих из них улицы не ремонтировались десятилетиями", – рассказал В.Резниченко журналистам во вторник. По его словам, главное требование к дорожникам – качество. Некачественный ремонт подрядчики будут перерабатывать за свой счет (что прописано в договоре).

Польша построит скоростную дорогу к украинской границе

В приоритете ремонтных работ будут улицы с интенсивным движением, где пролегают маршруты общественного транспорта и вдоль которых расположена социально-культурная сфера. В частности, в этом году новое покрытие получат социально важные улицы Каменского, Кривого Рога, Марганца, Никополя, Первомайска, Покрова и Синельникова. Кроме того, асфальт появится на дорогах Апостоловского, Днепровского, Криничанского, Магдалиновского, Межевского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Петриковского, Покровского, Пятихатского, Синельниковского, Солонянского, Софиевского, Томаковского, Царичанского, Широковского и Юрьевского районов.

Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км
Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 кмЧитать полностью

Коммунальные дороги в Днепропетровской области ремонтируют уже четвертый год подряд. Более 300 дорог отремонтировали в течение 2015-2016 годов, в 2017-м обновили еще 160. В 2018 году в власти Днепропетровской области планируют отремонтировать порядка 130 коммунальных дорог. Кроме того, в прошлом году в Днепропетровской области отремонтировано почти 67,5 км дорог государственного значения. Работы проводились на криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бюджет, Города, Днепропетровская область, Дороги, Ремонт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В селе под Киевом сгорело 5 автомобилей Горсовет Херсона завершил отопительный сезон В Житомирской области горел дом: погибли двое детей

Последние новости

В сети появились милые снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью Нагорняк: Хацкевич все время под давлением Украина попала в Топ-10 опасных для туризма стран
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
03 Провластная партия Болгарии выступила против Украины
04 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
05 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
Новости сегодня
20:26 Смех до слез: чудаки в нелепых нарядах, которых можно встретить на улицах каждого города
20:23 Названо признаки сильного стресса, на которые стоит обратить внимание
20:21 Де Хеа продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"
20:17 Пэрис Хилтон опубликовала архивные фото с домашним любимцем
20:12 Яркие и необычные гусеницы до и после превращения в прекрасных бабочек (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД Польши направил Украине ноту МИД Польши направил Украине ноту
Новости: Медреформа: что делать, если вам отказали в подписании декларации Что делать, если вам отказали в подписании декларации
Новости: Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят Задержали подозреваемых в подрыве Мемориала Орлят
Новости: Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина Евровидение 2018: организаторы рассказали, под каким номером выступит Украина
Добавить комментарий
0