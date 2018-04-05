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В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай

В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай
05:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Авария произошла на маршруте скоростного трамвая №2 на подъезде к станции Григоровича-Барского.

Вечером, 4 апреля, в столице с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства.

Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка).

Трамвай производства львовского предприятия "Электротранс" сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.

На месте работает аварийная бригада КП "Киевпастранс".

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Новости Украины, Авария, ДТП, Киев, Трамвай.
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