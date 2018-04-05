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В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай
Новости Украины: Авария произошла на маршруте скоростного трамвая №2 на подъезде к станции Григоровича-Барского.
Вечером, 4 апреля, в столице с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства.
Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка).
Трамвай производства львовского предприятия "Электротранс" сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.
На месте работает аварийная бригада КП "Киевпастранс".
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