В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай

Вечером, 4 апреля, в столице с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства.

Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка).

Трамвай производства львовского предприятия "Электротранс" сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.

На месте работает аварийная бригада КП "Киевпастранс".