Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии
Новости: ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день
X

Красный Крест отправил на Донбасс гумконвой

Красный Крест
10:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В составе гумконвоя МККК 9 грузовых автомобилей, которые привезли медицинские препараты, гигиенические наборы и теплицы.

Девять грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) проследовало через линию разграничения в четверг, 5 апреля, в направлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинскому правительству, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы общей около весом 100 тонн", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Грузовики, Гумконвой, Донбасс, Красный Крест, МККК.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Полицейский предотвратил самосуд жителей Одесчины выстрелами из автомата На мосту Патона в Киеве прорвало трубу: из тротуара бьет вода Семейная пара в Сумах распространяла амфетамин

Последние новости

Дочь Ольги Фреймут удивила взрослыми образами Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну "Атлетико" - "Спортинг": прогноз букмекеров на матч
Сегодня читают
01 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
02 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
03 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
04 "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
05 Медики рассказали, почему стоит есть морскую капусту
Новости сегодня
10:19 В Киеве потребуют от застройщиков включение школ в первую очередь строительства
10:17 Шум на рабочем месте: как это влияет на здоровье
10:14 "Арсенал" – ЦСКА: прогноз букмекеров на матч
10:06 Победившая рак Шэннен Доэрти рассказала о неутешительных анализах
10:05 Художник создает уникальные картины на кофейной пенке (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана
Новости: Названа дата следующей встречи ТКГ Названа дата следующей встречи ТКГ
Новости: Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела
Новости: Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке
Добавить комментарий
0