На одном из мостов Киева ограничат движение

В Киеве с пятницы, 6 апреля, на три дня ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook.

Ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.

Так, движение транспорта будет частично ограничено с 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с пр. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.