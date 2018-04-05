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На одном из мостов Киева ограничат движение

В столице ограничат движение по Южному мосту
19:27 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот

Новости Украины: В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту.

В Киеве с пятницы, 6 апреля, на три дня ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook.

Ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.

Так, движение транспорта будет частично ограничено с 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с пр. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

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Новости Украины, Киев, Мост, Ремонт дорог, Южный мост.
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