https://telegraf.com.ua/files/2018/04/2137024-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3996446-na-odnom-iz-mostov-kieva-ogranichat-dvizhenie-2.html
На одном из мостов Киева ограничат движение
19:27 Сегодня Телеграф
Фото: скриншот
Новости Украины: В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту.
В Киеве с пятницы, 6 апреля, на три дня ограничат движение по Южному мосту. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook.
Ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.
Так, движение транспорта будет частично ограничено с 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с пр. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Telegraf.com.ua