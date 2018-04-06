https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1505468741_most-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3996836-remont-dorogi-gde-v-kieve-ogranichat-dvizhenie.html
Ремонт дороги: где в Киеве ограничат движение
08:26 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту из-за ремонта деформационного шва мостового перехода.
В Киеве 6 апреля с 22:00 до 15:00 понедельника 9 апреля будет ограничено движение на Южном мосту, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"С 22:00 6 апреля в 15:00 9 апреля, движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул.Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", – говорится в сообщении.
В Киеве изменят движение нескольких троллейбусов
Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
Telegraf.com.ua