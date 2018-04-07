На Луганщине СБУ изъяла партию сигарет на два миллиона гривень

Сотрудники СБ Украины во взаимодействии с фискальной службой в процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Луганской области механизм нелегальной реализации сигарет без акцизных марок.

Он получал табачную продукцию из Западной Украины и реализовывал через сеть магазинов, а также рассылал под заказ через службы экспресс-доставки.

Правоохранители задержали злоумышленника в Старобельске при получении очередной посылки с товаром. В ходе обысков в помещениях, использовал делец, оперативники изъяли более шестидесяти тысяч пачек сигарет без акцизных марок общей стоимостью более двух миллионов гривень.

СБ Украины проверяет информацию о возможном поставки табачных изделий во временно оккупированных боевиками районы Донбасса. Открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.