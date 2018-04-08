На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"7 апреля на р.Дунай – г.Вилково уровень воды составляет 160 см. До отметки подтопления территорий жилого сектора 185 см остается 25 см. На реке Айдар возле с.Новоселовка Старобельского района уровень воды составляет 554 см (повышение за сутки на 66 см), что превысило отметку (488 см) подтопления жилого сектора. В настоящее время водами подтоплено 0,3 га хозяйственных участков, угрозы подтоплений жилого сектора нет", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что в с.Старый Белоус Черниговской области Белоус в связи с поднятием уровня воды в р.Белоус остаются подтопленными дачные участки в садовых обществах на площади 10 га около 400 дачных домов.

До 10 апреля дальнейший подъем уровней воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы составит 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Волынская область).

На реках бассейна Десны и Северского Донца подъем уровня воды составит 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе г.Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов: дальнейшее перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

На Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.