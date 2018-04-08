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Госпогранслужба: Ситуация на границе спокойная и контролируемая

ГПСУ
12:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пограничники в связи с Пасхой и выходными днями продолжают усиленно охранять границу, административную границу с АР Крыма и линию разграничения на Донбассе.

Ситуация на государственной границе спокойная и контролируемая: никаких осложнений, конфликтных ситуаций или скопления автотранспорта на государственной границе не наблюдается, все мероприятия выполняются в полном объеме.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сотрудники ведомства продолжают усиленно охранять границу, административную границу с АР Крыма и линию разграничения на востоке страны.

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Для обеспечения непрерывного движения через пункты пропуска на государственной границе пока выставлены дополнительные пограничные наряды в пунктах пропуска и вне их, линия государственной границы прикрыта с помощью средств технического контроля, привлечены служебные собаки, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Также с целью предотвращения проникновения на территорию Украины лиц, которые могут организовывать или участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране, существенно усилен пограничный контроль в отношении граждан ряда стран, въезжающих в Украину.

Кроме того, в период Пасхальных праздников определены места упрощенного пропуска граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов. Эту категорию граждан пропускают через определенные места упрощенного пропуска, которые, в том числе, будут действовать на отдельных направлениях вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, которые временно не функционируют.

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Новости Украины, ГПСУ, Граница, Донбасс, Крым, Пасха.
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