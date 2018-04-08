Консульства Венгрии на Закарпатье усиленно охраняют

Охрану генеральных консульств Венгрии усилили в Ужгороде в связи с выборами в венгерский парламент. Об этом сообщила офицер группы информации и коммуникации воинской части 3002 Национальной гвардии Украины Алина Новикова.

"Сегодня участки уже закрываются. В течение недели был усиленный вариант несения службы охраны венгерского консульства в Ужгороде, а также усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции у самого консульства. Инцидентов не зафиксировано", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Закарпатской области, в районе венгерского консульства патрулирование полиции усиленно. Что касается консульства Венгрии в городе Берегово, то там, как сообщили в полиции, сегодня к патрулированию привлекут, кроме личного состава Береговского отдела полиции, работников Виноградовского отдела полиции.

"Именно консульство будет охраняться силами, в том числе, управление полиции охраны. Кроме того, там работает управление патрульной полиции в Закарпатской области", - отметила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.