На Днепропетровщине смертельно травмирован горняк

В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района утром был смертельно травмирован горняк.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, несчастный случай произошел во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи, которая оторвалась, ударил в грудь электрослесаря, управлявшего лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.