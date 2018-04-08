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На Днепропетровщине смертельно травмирован горняк

Шахтеры
15:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: Оторвавшаяся цепь нанесла горняку травму, несовместимую с жизнью.

В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района утром был смертельно травмирован горняк.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, несчастный случай произошел во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи, которая оторвалась, ударил в грудь электрослесаря, управлявшего лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

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Новости Украины, Днепропетровская область, с.Вербки, Шахта, Шахта имени Героев космоса.
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