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На Днепропетровщине смертельно травмирован горняк
Новости Украины: Оторвавшаяся цепь нанесла горняку травму, несовместимую с жизнью.
В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района утром был смертельно травмирован горняк.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».
Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.
По предварительным данным, несчастный случай произошел во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи, которая оторвалась, ударил в грудь электрослесаря, управлявшего лебедкой. Травма была смертельной.
Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.
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