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Мужчину в Бердянске задержали за минирование кинотеатра

Полиция
07:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Бердянске за ложное сообщение о "минировании" кинотеатра задержан мужчина.

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину за сообщение о "минировании" кинотеатра.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, информация о минировании кинотеатра поступила в 14:53. Из помещения эвакуировали 27 человек, после чего сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили заведение на наличие взрывоопасных предметов.

"Правоохранители сразу установили личность лжеминера. Им оказался 40-летний житель с.Николаевка Бердянского района. Цель собственного поступка фигурант объяснить так и не смог", – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины. Правоохранители открыли уголовное производство по ст.259 УК Украины.

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Новости Украины, Бердянск, Запорожская область, Минирование, Минирование кинотеатра, Украина.
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