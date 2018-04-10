Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко прибыл в Германию Порошенко прибыл в Германию
Новости: Санкции в действии: олигархи РФ за день потеряли $12 миллиардов Санкции в действии: олигархи РФ за день потеряли $12 миллиардов
Новости: Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora для первых туристов Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora
X

Путин подписал указ о единовременной помощи военным-перебежчикам в Крыму

Владимир Путин
00:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Среди условий для выплат - получение инвалидности в результате военной травмы или заболевания, приобретенного на службе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной материальной помощи бывшим военным и сотрудникам внутренних дел Украины, которые остались в Крыму после российской аннексии.

Соответствующий документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации, передает Крым.Реалии.

Согласно распоряжению, выплаты произведут в 2018 году постоянно проживающим на территории Крыма и Севастополя с 18 марта 2014 года военнослужащим и сотрудникам, уволенных из вооруженных сил Украины, органов безопасности внутренних дел Украины.

Минобразования напоминает о недействительности дипломов из ОРДЛО и Крыма

Среди условий для выплат – получение инвалидности в результате военной травмы или заболевания, приобретенного на службе.

«Размер материальной помощи определяется в соответствии с законодательством, действующем в Крыму и Севастополе до 21 февраля 2014 года, уменьшается на сумму ранее осуществленных выплат и пересчитывается в рублях по курсу Центрального банка России, установленному на 18 марта 2014 года», – сказано в документе.

Такие же выплаты полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли при исполнении обязанностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Крым, Материальная помощь, Путин, Указ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Кличко обещает европейские дороги в Киеве через пару лет На КПВВ Донбасса зафиксировали снижение количества граждан Дипломаты РФ пытались вывезти экипаж "Норда" за пределы Украины

Последние новости

Девушка создает жуткие образы при помощи макияжа (Фото) "Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо" Трамп: С Ким Чен Ыном встретимся в мае-июне
Сегодня читают
01 Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
02 Кремль рассказал о беседе Путина с Меркель
03 Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
04 Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
05 Эмоции взяли верх: игрок Первой лиги был удален за празднование гола (Видео)
Новости сегодня
01:24 США предпримут ответную реакцию на химатаку в Сирии независимо от решения ООН
01:04 В Индии школьный автобус слетел с дороги: 30 человек погибло
00:55 Какими продуктами пользуются тибетские монахи для очищения организма
00:55 Трамп пообещал наказать виновных за химатаку в Сирии
00:40 Раскрыта тайна древнейшей египетской мумии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото) Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото)
Добавить комментарий
0