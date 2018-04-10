Путин подписал указ о единовременной помощи военным-перебежчикам в Крыму

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной материальной помощи бывшим военным и сотрудникам внутренних дел Украины, которые остались в Крыму после российской аннексии.

Соответствующий документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации, передает Крым.Реалии.

Согласно распоряжению, выплаты произведут в 2018 году постоянно проживающим на территории Крыма и Севастополя с 18 марта 2014 года военнослужащим и сотрудникам, уволенных из вооруженных сил Украины, органов безопасности внутренних дел Украины.

Среди условий для выплат – получение инвалидности в результате военной травмы или заболевания, приобретенного на службе.

«Размер материальной помощи определяется в соответствии с законодательством, действующем в Крыму и Севастополе до 21 февраля 2014 года, уменьшается на сумму ранее осуществленных выплат и пересчитывается в рублях по курсу Центрального банка России, установленному на 18 марта 2014 года», – сказано в документе.

Такие же выплаты полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли при исполнении обязанностей.