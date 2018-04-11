В Донецкой области четыре города остались без воды

Из-за прорыва водовода "Карловка-Ровно" без водоснабжения осталось около 60 тыс. человек в Донецкой области, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"По информации КП "Вода Донбасса", из-за прорыва водовода "Карловка-Ровно" временно прекращена подача воды в следующие н.п.: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (всего 60 тыс. человек)", - сообщает МинВОТ на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Ремонтные работы ведутся, к концу дня запланировано восстановление водоснабжения.