Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" прокомментировал заявление Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC
Новости: Археологи обнаружили неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
X

Во время мероприятий на годовщину освобождения Одессы все прошло спокойно

Полиция
00:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Массовые мероприятия в годовщину освобождения Одессы от нацистских оккупантов прошли спокойно.

Полиция обеспечила общественный порядок во время массовых мероприятий, посвященных годовщине освобождения Одессы от нацистских оккупантов.

"Нарушений общественного порядка допущено не было", - сообщается во вторник вечером на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

В правоохранительном ведомстве отметили, что за порядком на улицах города следили более 1,5тыс. правоохранителей, из которых около 300 - нацгвардейцы.

В Одессе задержали наркоторговцев

"Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий с гражданами работали группы превентивной коммуникации - полиция диалога. Полицейские налаживали взаимодействие с людьми и делали все возможное, чтобы предотвратить конфликтные ситуации", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Годовщина освобождения Одессы, Нацгвардия, НПУ, Одесса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Виннице обвалилась стена дома, есть пострадавшие Во Львове резко подорожает проезд в электротранспорте В Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров

Последние новости

Компания Xiaomi выпустила детский компьютер с караоке Музыкальный клип "Despacito" был удален из YouTube Сына Дэвида Бекхэма застали целующимся с моделью Playboy
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко
03 У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
04 Один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"
05 Олег Винник показал свою утреннюю тренировку в зале (Видео)
Новости сегодня
00:43 Фриз обсудила с представителем Бундесвера деятельность военного омбудсмена
00:04 Почему зеленый чай крайне важно пить в правильное время
00:02 Красный Крест может взять обязательство выплачивать пенсии на Донбассе
23:50 В Швейцарии представили оружие для сбивания дронов (Видео)
23:30 До боли смешные снимки в стиле "деревенский гламур"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото) Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото)
Добавить комментарий
0