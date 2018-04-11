В Житомире из колонии сбежал опасный преступник

Полиция устанавливает местонахождение Александра Козела 1989г.р., который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4.

"Мужчина в 2009 году был осужден по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство), ч.2 ст.185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы. До ареста он проживал в с.Быстрике Ружинского района Житомирщины", - сообщает в среду Отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Его приметы: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые, уши небольшие оттопыренные, нос скошенный в сторону. Имеет шрам над правым глазом, татуировка на левой руке в виде букв на пальцах "САНЯ" и между большим и указательным пальцем - буквы "С", на левом предплечье - рисунок "Смерть с косой".

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Александра Козела, сообщите по телефонам: (0412) 40-74-20, (093) 906-14-00, (067) 412-15-02 или "102" или обратитесь к ближайший отдел полиции", - призвали в полиции.