Во Львове заболели корью студенты

Во Львове 11 апреля госпитализировали одиннадцать пациентов - студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Им поставили диагноз - корь. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"По состоянию на 14:00 11 апреля всего за помощью обратились 6 человек (5 детей), из них 4 человека (3 детей) госпитализированы в ЛОИКЛ, другие 2 человека (1 ребенок) от госпитализации отказались и получают лечение в амбулаторных условиях. Состояние госпитализированных средней тяжести", - сообщили в департаменте. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам Минздрава Украины. Причина происшествия устанавливается.