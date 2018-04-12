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Во Львове заболели корью студенты

Корь
10:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Одиннадцать студентов львовского колледжа госпитализированы с диагнозом "корь".

Во Львове 11 апреля госпитализировали одиннадцать пациентов - студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Им поставили диагноз - корь. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"По состоянию на 14:00 11 апреля всего за помощью обратились 6 человек (5 детей), из них 4 человека (3 детей) госпитализированы в ЛОИКЛ, другие 2 человека (1 ребенок) от госпитализации отказались и получают лечение в амбулаторных условиях. Состояние госпитализированных средней тяжести", - сообщили в департаменте. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам Минздрава Украины. Причина происшествия устанавливается.

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Новости Украины, Госпитализация, Корь, Львов, Студенты, Украина.
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