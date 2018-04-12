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Во Львове обнаружили склад снарядов
Новости Украины: Склад боеприпасов обнаружили на территории заброшенной воинской части в пригороде Львова.
В среду в пригороде Львова, в пгт Брюховичи, нашли большое количество артснарядов. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Боеприпасы нашли на территории бывшей военной части. В частности, обнаружили 178 единиц взрывоопасных предметов. Среди опасных находок - 35 артиллерийских снарядов 75 мм и 143 артиллерийских снаряда 120 мм", - сообщили в департаменте.
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