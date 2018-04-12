Масштабный разлив реки под Харьковом (Видео)

В Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка. Затоплены дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев. В Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка, от которого в 2018 году пострадали не менее пяти регионов Украины. Вода затопила в дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев. Масштабы подтопления понятны при просмотре видео, снятого с высоты птичьего полета в этом районе.