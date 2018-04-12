Во Львове прокурор "погорел" на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины разоблачили на взятке работника Львовской местной прокуратуры.

"Правоохранители установили, что прокурор требовал 2,2 тыс. долл. от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу. В дальнейшем он обещал полностью закрыть уголовное производство", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Правоохранители задержали прокурора и посредника во Львове после получения всей суммы взятки.

Следователи СБУ проводят досудебное следствие в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).