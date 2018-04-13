В Донецкой области на школьном дворе нашли гранату

На территории школы в селе Кондратовка Донецкой области обнаружили гранату, полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения и нейтрализовали угрозу, сообщают в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Администрация заведения немедленно сообщила о происшествии компетентные службы. На место происшествия выехали несколько нарядов и руководство Константиновского отделения полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские оцепили территорию и ограничили доступ к подозрительному предмету. Детей вывели в безопасное место, а взрывоопасную находку изъяли.

"Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не обнаружено", - отметили в полиции.

Позже полицейские установили, что граната не имеет заряда.

Полиция призывает родителей постоянно напоминать детям об опасности, составляют неизвестные предметы. Ни в коем случае нельзя приближаться к ним, брать в руки или проводить какие-либо действия. А в случае обнаружения необходимо немедленно сообщить в полицию.