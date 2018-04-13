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У полиции есть видео выстрела из гранатомета в "Киевгорстрой"

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Место происшествия
10:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины

Новости Украины: Полиция изъяла запись с выстрелом из гранатомета по "Киевгорстрою", после первичной проверки определится с квалификацией.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия у здания "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева, которое ночью было обстреляно из ручного противотанкового гранатомета, после чего определятся с правовой квалификацией события.

"Правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв. На вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников. При осмотре выявлено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянных тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - сообщает в пятницу утром Отдел коммуникации полиции Киева.

В Киеве здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

В столичном главке полиции проинформировали, что правоохранители отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу.

"После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события", - добавили в ведомстве.

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Новости Украины, гранатомет, Киевгорстрой, Обстрел, Полиция, Происшествие.
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