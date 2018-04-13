У полиции есть видео выстрела из гранатомета в "Киевгорстрой"

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия у здания "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева, которое ночью было обстреляно из ручного противотанкового гранатомета, после чего определятся с правовой квалификацией события.

"Правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв. На вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников. При осмотре выявлено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянных тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - сообщает в пятницу утром Отдел коммуникации полиции Киева.

В столичном главке полиции проинформировали, что правоохранители отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу.

"После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события", - добавили в ведомстве.