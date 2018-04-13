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Посольство США обеспокоено радиоактивным загрязнением Донбасса

Шахта "Юный коммунар"
18:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В посольстве США обеспокоены информацией о радиоактивном загрязнении на Донбассе.

Посольство США в Украине заявляет об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса, осуществленном представителями незаконных вооруженных формирований.

"Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванном приспешниками России на Донбассе – это большой риск для здоровья людей и окружающей среды", - сообщается на странице посольства в соцсети Twitter в пятницу.

"Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", - подчеркнули в посольстве.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, Посольство США в Украине, Радиоактивные отходы на Донбассе, РФ, США, Украина.
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