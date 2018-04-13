Посольство США обеспокоено радиоактивным загрязнением Донбасса

Посольство США в Украине заявляет об обеспокоенности информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса, осуществленном представителями незаконных вооруженных формирований.

"Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванном приспешниками России на Донбассе – это большой риск для здоровья людей и окружающей среды", - сообщается на странице посольства в соцсети Twitter в пятницу.

"Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", - подчеркнули в посольстве.