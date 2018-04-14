В ВМС ВСУ завершились курсы британской учебно-тренировочной миссии

Курсы по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании "Orbital" в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины завершились в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"Учения с инструкторско-преподавательским составом разных категорий проводились под руководством инструкторов Великобритании и охватывали семь направлений подготовки: курс противодействия самодельным взрывным устройствам, курс ведения оборонных действий в городских условиях, углубленный курс по тактической медицине, разведке, подготовке старшего сержантского состава, подготовке командиров взводов и курс контр-снайперской борьбы", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие, в свою очередь, поделились с иностранными коллегами боевым опытом.

Следующий курс по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании "Orbital" планируется в сентябре, к которому также будет привлечен корабельный состав ВМС ВСУ.