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В ВМС ВСУ завершились курсы британской учебно-тренировочной миссии

В ВМС ВСУ завершились курсы британской учебно-тренировочной миссии
00:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В курсах, которые проводились на базе учебного центра ВМС ВСУ и Межвидового центра подготовки подразделений, участвовало около 180 военных моряков.

Курсы по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании "Orbital" в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины завершились в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"Учения с инструкторско-преподавательским составом разных категорий проводились под руководством инструкторов Великобритании и охватывали семь направлений подготовки: курс противодействия самодельным взрывным устройствам, курс ведения оборонных действий в городских условиях, углубленный курс по тактической медицине, разведке, подготовке старшего сержантского состава, подготовке командиров взводов и курс контр-снайперской борьбы", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие, в свою очередь, поделились с иностранными коллегами боевым опытом.

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Следующий курс по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании "Orbital" планируется в сентябре, к которому также будет привлечен корабельный состав ВМС ВСУ.

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Новости Украины, Orbital, Великобритания, ВМС ВСУ, ВСУ, Учебно-тренировочная миссия.
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