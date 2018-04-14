Боевики приготовились к затоплению "ядерной" шахты "Юнком"

Оккупационная администрация шахты "Юнком" под Енакиево не отказалась от идеи затопления шахты и сообщила о прекращении работы насосов с последующим затоплением.

Об этом в отчете сообщает СММ ОБСЕ.

"Персонал шахты "Юнком" в Бунге (бывший Юнокоммунаровск, не находится под государственным контролем, размещенный 43 км на северо-восток от Донецка) сообщил, что некоторые из шахтных насосов будут остановлены ориентировочно 14 апреля, и шахта будет постепенно затоплена", - указано в документе.

Также в отчете указано, что внутри шахты в 1979 году был подорван ядерный заряд в капсуле.

"Сотрудники шахты также сообщили СММ, что непонятно, насколько возможны утечки или повышение давления из-за затопления шахты могут угрожать целостности капсулы", - идет речь в документе СММ ОБСЕ.

Как известно, Минобороны сообщало о том, что затопление оккупационной администрацией шахты "Юнком" под Енакиево, где в советские времена проводился ядерный эксперимент, является очень опасным и может иметь катастрофические последствия для региона.