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Боевики приготовились к затоплению "ядерной" шахты "Юнком"

Шахта "Юнком"
01:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Как сообщали Минобороны, затопление шахты может иметь катастрофические последствия для региона.

Оккупационная администрация шахты "Юнком" под Енакиево не отказалась от идеи затопления шахты и сообщила о прекращении работы насосов с последующим затоплением.

Об этом в отчете сообщает СММ ОБСЕ.

"Персонал шахты "Юнком" в Бунге (бывший Юнокоммунаровск, не находится под государственным контролем, размещенный 43 км на северо-восток от Донецка) сообщил, что некоторые из шахтных насосов будут остановлены ориентировочно 14 апреля, и шахта будет постепенно затоплена", - указано в документе.

Также в отчете указано, что внутри шахты в 1979 году был подорван ядерный заряд в капсуле.

"Сотрудники шахты также сообщили СММ, что непонятно, насколько возможны утечки или повышение давления из-за затопления шахты могут угрожать целостности капсулы", - идет речь в документе СММ ОБСЕ.

Затопление "ядерной" шахты на Донбассе: Минобороны предупреждает об опасности

Как известно, Минобороны сообщало о том, что затопление оккупационной администрацией шахты "Юнком" под Енакиево, где в советские времена проводился ядерный эксперимент, является очень опасным и может иметь катастрофические последствия для региона.

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Новости Украины, "Юнком", Затопление шахты, ОРДО, Ядерная капсула.
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