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Волкер сообщил, что российская сторона пока не готова к встрече

Курт Волкер
01:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепартамента США выразил понимание, что определенная пауза в процессе переговоров могла возникнуть из-за президентских выборов в России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговорного процесса по Украине Курт Волкер сообщил, что на данный момент не имеет договоренностей с российской стороной, в частности, с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, о дате следующей встречи.

Об этом он сказал в пятницу, во время специального брифинга для иностранных журналистов в Вашингтоне.

"Я считаю, что наша (последняя) дискуссия (из Сурковым – ред.), которая состоялась в январе, была конструктивной. Тогда мой российский коллега пообещал изложить все на бумаге и сообщить нам, когда он будет готов к следующей встрече. Этого пока не случилось", - заметил американский дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что ожидает от российской стороны ответа на предложения США, озвученные и обсужденные во время последней встречи. "Мы надеемся, что Россия имеет желание сделать это", - отметил американский представитель.

Волкер также выразил понимание, что определенная пауза в процессе переговоров могла возникнуть из-за президентских выборов в России, а также продолжающихся изменений в российском правительстве.

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Комментируя изменения в руководстве американского Государственного департамента, Волкер заметил, что во время своей работы имел шанс "обсудить пару раз" украинский вопрос с Майком Помпео, который сейчас проходит процедуру утверждения в Сенате на должность госсекретаря.

Как сообщалось, последняя встреча в формате Волкер-Сурков состоялась 26 января в Дубае. Тогда стороны не пришли к единой позиции о дальнейшем урегулировании ситуации, однако "договорились продолжать диалог".

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Новости Украины, Владислав Сурков, Госдеп США, Курт Волкер, Переговорный процесс по Украине.
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