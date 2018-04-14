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ДТП в Харькове: 7 пострадавших

ДТП
14:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
hk.npu.gov.ua

Новости Украины: На перекрестке двух харьковских улиц столкнулись два автомобиля, семерых пострадавших доставили в больницу.

В Харькове в ночь на субботу в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторской.

"В результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ бригадой скорой медицинской помощи в травмпункт 17-й больницы с ушибами и ссадинами был доставлен 29-летний водитель. Других пострадавших - 22-летнего водителя и пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина, доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Полиция, Пострадавшие, Харьков.
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