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В Одессе эвакуировали Соборную площадь
Новости Украины: Полиция провела эвакуацию Соборной площади в Одессе из-за анонимного звонка о заминировании.
Сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании Соборной площади. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.
"На спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Соборная площадь в Одессе заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и сотрудники взрывотехнического управления ГУ НП", - говорится в сообщении. Сейчас идет проверка площади на наличие взрывчатых предметов. Люди эвакуированы.
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